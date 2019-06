Polytech High School added 263 names to its list of graduates Friday night.

Here's a list of the Class of 2019:

Cynthia Maria Acevedo

Megan Gene Anderson

Misty Marie Anderson

Brianna Nicole Arthur

Amber Nicole Atkinson

Yasmine Awayes-Valedictorian

Rose Marie Badner

Dylan Michael Bailey

Samson Edward Bailor

Brian Patrick Baker-McEvilly

Yah'hymbey Baruti Ali-Bey

Lacy Jean Bayley

Tamia Yasmine Baynard

Meadow Lynn Behringer

Gabrielle Marie Beish

Nicolette Evelyne Bell

Robert Allen Bell Jr.

Ashley Lynn Blaeuer

Rashaan Tariq Blue

Naomi Kathleen Branch

Tyrik James Bratcher

Talasia Maria Brickhouse

Janayziah Jailynn Brookens

Jamiah Maylea Brooks

Collin Lee Brower

Ashlyn Nicole Brown

Ziar Zhymere Brown

Brent David Buckson

Kaite Alyson Burawski

Courtney Rose Burke

Noah Thomas Burns

Daisha Shanice Bush

Muhammad Hussein Butt

Lena Maria Caro Esposito

Alondra Carrillo-Haro

Gere Nitron Carroll

Taylor Michelle Cartanza

Kyle Christopher Cazzell

Matthew Robert Chadwick

Benjamin Dale Chapman

Mariam Zafar Chaudhry

Briaja Anyaé Clark

Zaire Xzavia Davine Clark

Samiya Auviance Clements

Ethan Andrew Clifford

Owen David Clough

Halle Dawn Cobb

Britney Taylor Coffey

Ashley Hunter Cole

Emory Robert Anthony Coleman

Spencer Andrew Coleman

Taylor Jenée Collins

Andrew Rigor Cometa

Laura Lin Comollo

Jillian Karis Linnea Connaghan

Jason Eric Connelly

Bronson Matthew Conner

Katelyn Nicole Connors

Suella Helima Cooke

Anna Noel Coppage

Andrew Forrest Cordrey

Shalara Donyel Cottman

Skylar Rease Craig

Bradley Michael Crego

Aidan Marshall Crompton

Lillian Nicole Crone

Kelsey Mariah Damon

Lady Diana Davila

Aiden Bittner Davis

Connor Scott Davis

Danielle Patrice Davis

Gracie Lynn Davis

Adam James Decker

Thomas Anthony Del Vecchio

Victoria Leigh Delgadillo

Lexus Jade Deneumoustier

Samuel Hermon Dewar Jr.

Hayley Elizabeth DiCarlantonio

Jordan Zane Dougherty

Ashish Marcus D'Souza

Lauren Rae Dudai

Hailey Rae Eacho

Tanner Joseph Elliott

Lauren Paige Ellwanger

Mackenzie Paige Estrada

Todd Andrew Fairhurst II

Taylor Marie Feldman

Cameron Ali Frazier

Kyle Joseph Fuchs

Colby William Gardner

Leah Grace Gaynor

Jacob Michael Gigliotti

Andray Lee Gilbert

Mary Jaeda Gilbert

Adrianna Davida Gonzalez

Ronald Kevin Graham III

Danielle Reneé Gray

Kayla Denise Green

Jacob Daniel Grobelny

Dylan Toby Gros

Marisa Taylor Handley

Abby Elizabeth Haney

Dayuna Monea Harmon

Evan Grant Harris

Takiya Marie Harris

Tatiyana Marie Harris

Destini Dai-Vyona Harrison

Zachary David Harvey

Madison Ann Hazen

Diamond Elexis Hendricks

Blake Christopher Hermance

Joseph Nathaniel Herriman

Logan Anthony Nathan Hewett

Donell Le'Keith Hooker Jr.

Lakylia Lanae Howard

Michael Adam Hundertpfund

Grayson Christopher Isaacs

Savanna Armei Jack

Kayli Lin Jenkins

Morgan Elizabeth Johnson

Kyle Thomas Johnson-Williams

Ashley Marie Jones

Justin Michael Jones

Kamdyn Alexis Jones

Karleigh Annette Jones

Nawasiah LaKoya Alazé Jones

T'iJah Divine Jones

Montrell Lerron Jones II

Aidan Daniel Kaltenbaugh

Daniel Christopher Kaminski

Trent Earl Kelly

Katlyn Ann Kerwin

Celeste Christina King

Colby George Klecan

Kaleb Jared Kmiec

Carly Marie Knight

Hannah Grace Kocher

Zachary Michael Konnick

Camille Ann Kosikowski

Payton Christopher Lahman

Mya Chanelle Langhorn

Bruce Anthony Lanoue

Kaliyah Ann Ceffie Leake

Samantha Susan Levering

Angela Faye Lister

Christopher Ryan Lloyd

Destiny Marie Loper

Erika Louis

Taylor Lee Lunsford

John Michael Mader

Janelle Carrington Magee

James Stephen Markoya

Trinity Veda Marler

Jamil Antonio Martin

Kylie Danielle Mattson

Zachary Nathan Mattson

Jacob Ian Maxton

Wesley Scott McClain

Haley Marie McCullum

Caitlin Lee McCutchan

MacKenzie Niicole McGee

Timiah Alazae McGhee

Paxton Lee McGinnity

Austin Levin McLamb

Jason Timothy Mello

Alexander Mena

Paul Jacob Mitchell

Dani Nicole Moore

Xiomara Krystal Moore

Damon Allen Moore-Lankford

Dylan Joseph Moran

Dakota Alexis Morris

Jonathan Luke Morrow

Jairus Joel Mullen

Brylee Marie Mummert

Nicholas Scott Murphy

Savannah Lee Mylott

Lorene Josephine Naylor

Benjamin Jack Newlin

Lathan Deshawn Notice

Duane Tyreke Obey

Brandin Chukwuemeka Obidike

Xavier Michael Ortiz

Destinee Lewis Osei-Afriyie

Alexis Khani Owens

Tiara Janae Parker

Kush Hetal Patel

Samuel Darius Patterson

Madison Bailey Peers

Desirea Nichole Penix

Miguel Angel Perez Jr.

Shawn Henry Poore Jr.

James-Michael Hunter Porter

Sarah Elizabeth Price

Jaylah Renae Prince

Juliebeth Propst

Joel Christopher Ramina

Juan Alfredo Rangel

Chase Michael Rebuck

Richard Theodore Reed

Holly Katherine Rembold

Anai Reyna

Sydney Grace Reynolds

Nasjea Michele Richardson

Talley Ann Ridgeway

Jessica Lynn Rigby

Heaven Trinity Ripoll

Christian William Rispoli

Savannah Nicole Roberts

Hunter Rai Robinson

Jasmine Makayla Rodriguez

Jazlee Melissa Rojas

Avery Kathleen Rowles

Arielle Nicole Rust-Foskey

Kayla Angelina Santana

Paula Marie ScottJones

Brianna Kaitlyn Scythes

Madison Rileigh Semans

Duwayne Allen Shaffer Jr.

Neki Cheyenne Simon

Aubrey Rose Simpson

Lindsey Nadine Sipple

Benjamin George Sites

Ryan Charles Siverson

Michelle Antonia Slaughter

Ivan Silvester Smith Jr.

Robert Christian Snell

Cassidy Marvel Staats

Randall Jacob Stafford

Brianna Schafer Stevenson

Cameron Brady Stone

Justin Riley Stout

Brandon Raul Talavera

Delainey Grace Taraila

Vincent Paul Tascione

Austin Tré Tegano

Nicholas William Thompson

Azjhaé Alisa Tilghman

Jazmine Jaymika Tolson

Shanayde Ashanti Trotman

Courtney Erin Turner

Lauren Veronica Tyrell

Micheal Joseph John Uertz-Sweeney

Kyle Matthew Venarchick

Jack David Walker

Alexis Diana Waller

Eric James Walls

Ryan Matthew Walters

Zachary Thomas Weeks

Keshon Darnell Weems

Matthew Jackson Weis-Salutatorian

Tyjh Idae Weldon

Jonathan James West Jr.

Jonathan Daniel Whealton

Jasmine Whitmore

Andrew Joseph Wilson

Viktoria Izabelle Winfield

Madelyn Delaney Witte

Angelina Nicole Woolwine

Josephine Mary Wright

Shawn Michael Wright

Kiara Acosta Zamarripa

Nikolas Anthony Zawodny